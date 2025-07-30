Инсульт, инфаркт, давление: Летевшие в «город невест» пассажиры чуть не умерли в самолёте
Mash: На борту летевшего из Сочи самолёта стало плохо сразу четырём пассажирам
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Во время перелёта по маршруту Сочи — Иваново четверо пассажиров пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. Их жизни удалось спасти благодаря своевременной помощи возвращавшегося с отдыха кардиолога на борту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Рейс в Иваново с отдохнувшими россиянами едва не обернулся катастрофой. В ходе полёта четыре пассажира почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Один мужчина потерял сознание у женщины наблюдались симптомы, схожие с инсультом, у третьего пассажира зафиксировано повышение артериального давления на фоне перенесенного инфаркта, а четвертая пассажирка сообщила об общем ухудшении самочувствия.
По счастливой случайности среди пассажиров оказалась врач-кардиолог. Специалист провела осмотр, сделала необходимые инъекции и контролировала артериальное давление пассажиров до конца полёта. Её грамотные и быстрые действия позволили стабилизировать состояние всех нуждающихся в помощи ещё до завершения полёта. Дополнительную поддержку оказал медик из Владимира.
Ранее бариатрический хирург рассказал Life.ru, как минимизировать риски и обеспечить комфорт в дороге людям с ожирением. При перелётах им рекомендуется бронировать места у прохода и при необходимости приобретать два соседних кресла.