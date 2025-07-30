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Регион
30 июля, 14:54

Инсульт, инфаркт, давление: Летевшие в «город невест» пассажиры чуть не умерли в самолёте

Mash: На борту летевшего из Сочи самолёта стало плохо сразу четырём пассажирам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Во время перелёта по маршруту Сочи — Иваново четверо пассажиров пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. Их жизни удалось спасти благодаря своевременной помощи возвращавшегося с отдыха кардиолога на борту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Рейс в Иваново с отдохнувшими россиянами едва не обернулся катастрофой. В ходе полёта четыре пассажира почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Один мужчина потерял сознание у женщины наблюдались симптомы, схожие с инсультом, у третьего пассажира зафиксировано повышение артериального давления на фоне перенесенного инфаркта, а четвертая пассажирка сообщила об общем ухудшении самочувствия.

По счастливой случайности среди пассажиров оказалась врач-кардиолог. Специалист провела осмотр, сделала необходимые инъекции и контролировала артериальное давление пассажиров до конца полёта. Её грамотные и быстрые действия позволили стабилизировать состояние всех нуждающихся в помощи ещё до завершения полёта. Дополнительную поддержку оказал медик из Владимира.

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Ранее бариатрический хирург рассказал Life.ru, как минимизировать риски и обеспечить комфорт в дороге людям с ожирением. При перелётах им рекомендуется бронировать места у прохода и при необходимости приобретать два соседних кресла.

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Мария Любицкая
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