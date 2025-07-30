Инсульт, инфаркт, давление: Летевшие в «город невест» пассажиры чуть не умерли в самолёте

Во время перелёта по маршруту Сочи — Иваново четверо пассажиров пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. Их жизни удалось спасти благодаря своевременной помощи возвращавшегося с отдыха кардиолога на борту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Рейс в Иваново с отдохнувшими россиянами едва не обернулся катастрофой. В ходе полёта четыре пассажира почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Один мужчина потерял сознание у женщины наблюдались симптомы, схожие с инсультом, у третьего пассажира зафиксировано повышение артериального давления на фоне перенесенного инфаркта, а четвертая пассажирка сообщила об общем ухудшении самочувствия.

По счастливой случайности среди пассажиров оказалась врач-кардиолог. Специалист провела осмотр, сделала необходимые инъекции и контролировала артериальное давление пассажиров до конца полёта. Её грамотные и быстрые действия позволили стабилизировать состояние всех нуждающихся в помощи ещё до завершения полёта. Дополнительную поддержку оказал медик из Владимира.