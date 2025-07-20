«Нельзя летать»: Россиян предупредили о недугах, которые могут обостриться в самолёте

Перелёт на борту представляет собой настоящий марафон для организма, поскольку в самолёте действуют сразу несколько факторов риска. Так, человек может оказаться под воздействием гипоксии. Кроме того, длительное сидение может спровоцировать тромбоз глубоких вен и привести к тромбоэмболии лёгочной артерии, предупредила терапевт Анна Ратникова.

По её словам, низкая влажность воздуха на высоте (10-20% вместо 50-60%) увеличивает риск обезвоживания. Также не стоит забывать о психоэмоциональном напряжении, особенно у людей с аэрофобией, поскольку стресс может усугубить хронические заболевания. Особое внимание стоит обратить на сердечно-сосудистые патологии: гипертензию, высокое давление, ишемическую болезнь сердца и нестабильную стенокардию.

Собеседница телеканал «Санкт-Петербург» также отметила, что обостриться на высоте могут болезни дыхательных путей, такие как обструктивная болезнь лёгких или астма, поскольку гипоксия и дыхательная недостаточность ухудшают их течение. А ещё анемия средней и тяжёлой степени (когда уровень гемоглобина ниже 100) повышает риск появления дополнительных симптомов и увеличивает нагрузку на сердце.

«Нельзя летать в первые 7 дней после инфаркта и инсульта, после крупных операций — в течение 10 дней. Беременным после 36 недель тоже стоит отказаться от полёта. Острые лор-заболевания опасны риском баротравмы из-за перепадов давления и проблем с ухом. Также нельзя лететь при пневмонии, высокой температуре и других острых состояниях», — заключила кандидат медицинских наук.