«Карлсоны» в печали: Сладкоежек предупредили об опасности малинового варенья

Малиновое варенье при регулярном употреблении может спровоцировать развитие диабет второго типа, предупредила сладкоежек врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам, данное заболевание является многофакторным и связано не только с неправильным питанием, но и с генетической предрасположенностью, а также образом жизни.

Эксперт подчеркнула, что большое количество варенья в рационе приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, на что организм реагирует выбросом большого количества инсулина, который способствует усвоению глюкозы клетками. Однако при постоянном употреблении больших порций подобных десертов клетки со временем могут перестать нормально реагировать на инсулин, что вызывает инсулинорезистентность.

Собеседница РИАМО добавила, что в результате недуга поджелудочная железа вынуждена будет синтезировать больше инсулина для переработки того же объёма глюкозы, однако со временем она может истощиться и перестать вырабатывать гормон, что приведёт к хронически повышенному уровню сахара в крови — гипергликемии. А такое состояние опасно для внутренних органов, кровеносных сосудов и нервной системы.