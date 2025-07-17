Путь к инфекциям: Названы продукты, которые губят организм в адское пекло
Диетолог Панкова: В жару лучше не есть фастфуд и торты с кремами
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В период сильной жары организм и так испытывает значительную нагрузку. Пища с высокой степенью переваривания — жирная, острая или чрезмерно сладкая — может усугубить состояние, вызывая внутренний перегрев и обезвоживание. Это создаёт дополнительное давление на сердце, сосуды и желудочно-кишечный тракт. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова в беседе с РИА «ФедералПресс».
Особое внимание эксперт уделяет алкоголю: даже небольшой бокал вина способен нарушить терморегуляцию и усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также стоит отказаться от сладких газированных напитков и пакетированных соков — избыток сахара требует больше жидкости для переработки и вызывает резкие скачки энергии.
«Торты, пирожные, особенно с кремами – это двойной удар по организму. Сахар провоцирует обезвоживание, жир перегружает пищеварение, а неосторожное хранение – прямой путь к инфекциям», – продолжила специалист.
Панкова рекомендует избегать жирного мяса и фастфуда, которые требуют значительных усилий для пищеварения и способствуют внутреннему перегреву. Кроме того, майонез и жирные соусы в жаркую погоду представляют риск пищевых отравлений.
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