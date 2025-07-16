Российская чиновница умерла после субботника, где работала в жару +40

В Ставропольском крае во время субботника умерла 58-летня сотрудница администрации Грачёвского муниципального округа Галина Степина. Об этом заявил её сын. Утверждается, что 11 июля женщину заставили чистить дороги при жаре плюс 40 градусов.

По словам адвоката Константина Ерохина, вскоре ей стало плохо, и её госпитализировали, но медики не смогли спасти пациентку.

Официально причиной смерти назвали острый панкреатит, однако сын погибшей считает, что виной всему стала экстремальная жара. Он отметил, что у его матери ранее не было проблем с поджелудочной железой. Судебно-медицинский эксперт, ознакомившийся с материалами дела, в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» также выразил сомнение в том, что панкреатит мог привести к столь стремительному летальному исходу.

Родственники намерены оспорить результаты экспертизы. Адвокат Ерохин уже направил заявление в Следственный комитет и обратился к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову с просьбой разобраться в ситуации.

Галина Степина работала в администрации более десяти лет. Занималась разными вопросами, в том числе обеспечением жильём молодых семей.