Губительная жара: В Саудовской аравии умерли 13 паломников во время хаджа

В Саудовской Аравии во время ежегодного паломничества в Мекку (хаджа) скончались 13 иранцев из-за жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба общества Красного Полумесяца Исламской Республики.

«На данный момент во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 13 иранских паломников», – говорится в сообщении.

Хадж — одно из важных событий в исламе. Во время праздника мусульмане совершают путешествие в священные города Мекка и Медина, и вместе с тем выполняя различные ритуалы. Таким образом, они почитают Бога и верят, что очищаются от грехов. В 2025 году Хадж проходит с 4 по 9 июня.

К несчастью, не все присутствующие смогли выдержать погодные условия, поскольку столбики термометров показывают от +39 и выше.