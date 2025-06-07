Губительная жара: В Саудовской аравии умерли 13 паломников во время хаджа
Красный Полумесяц ИРИ: 13 паломников умерли в Саудовской Аравии
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В Саудовской Аравии во время ежегодного паломничества в Мекку (хаджа) скончались 13 иранцев из-за жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба общества Красного Полумесяца Исламской Республики.
«На данный момент во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 13 иранских паломников», – говорится в сообщении.
Хадж — одно из важных событий в исламе. Во время праздника мусульмане совершают путешествие в священные города Мекка и Медина, и вместе с тем выполняя различные ритуалы. Таким образом, они почитают Бога и верят, что очищаются от грехов. В 2025 году Хадж проходит с 4 по 9 июня.
К несчастью, не все присутствующие смогли выдержать погодные условия, поскольку столбики термометров показывают от +39 и выше.
Это уже не первый случай, когда массовое паломничество приводит к смертям. В 2024 году погибли свыше 1300 человек. В пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) России ранее сообщили, что в подавляющем большинстве к смерти приводят обострение сердечных заболеваний и физических нагрузок.