Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 00:49

В Британии задержали пассажира за угрозу взорвать самолёт из-за Трампа

В Великобритании задержали авиапассажира, угрожавшего взорвать самолёт из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Sun, ссылаясь на свидетелей.

Пассажир в Великобритании угрожал взорвать самолёт. Видео © X / MarinaMedvin

Инцидент случился во время рейса авиакомпании EasyJet из Лондона в Глазго. 41-летний гражданин Индии, имеющий статус беженца в Британии, начал выкрикивать «Аллаху Акбар». Затем он заявил, что у него есть бомба, и что он должен «отправить сигнал» лидеру США, который находился в Шотландии.

Еврейский хор из 50 подростков сняли с летевшего в Париж самолёта за пение
Еврейский хор из 50 подростков сняли с летевшего в Париж самолёта за пение

Другие пассажиры смогли повалить индийца на пол и скрутить его. В его багаже не обнаружили взрывное устройство. После приземления самолёта в Глазго, мужчину задержала полиция.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Словакии произошла авария с спортивным самолётом. 81-летний пилот не сумел справиться с управлением, в результате чего борт рухнул с большой высоты на кукурузное поле.

BannerImage

Обложка © X / MarinaMedvin

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar