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Регион
27 июля, 13:27

Ошибка 81-летнего пилота привела к авиатрагедии в Словакии

Markiza: В Словакии разбился спортивный самолёт, погиб 81-летний пилот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tom Buysse

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tom Buysse

В Словакии разбился спортивный самолёт, пилот погиб. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Телеканал уточняет, что авиакатастрофа произошла возле города Нове-Замки на юге страны. 81-летний пилот не справился с управлением, и самолёт рухнул с большой высоты на кукурузное поле. Внутри воздушного судна находился только лётчик, он не выжил.

Расследованием причин аварии занимается комиссия авиационных экспертов Министерства транспорта Словакии. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

«Средневековье»: Названа вероятная причина крушения Ан-24 и гибели 48 человек в Приамурье
«Средневековье»: Названа вероятная причина крушения Ан-24 и гибели 48 человек в Приамурье

Ранее Life.ru сообщал об авиакатастрофе, которая произошла в Амурской области 24 июля — там потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей, никто не выжил. В Амурской области и Хабаровском крае был объявлен траур по погибшим, а в Тынде, Хабаровске и Благовещенске появились мемориалы в память о них. Силовики обыскали офисы владельца самолёта — авиакомпании Ангара.

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Юрий Лысенко
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