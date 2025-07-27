Ошибка 81-летнего пилота привела к авиатрагедии в Словакии
Markiza: В Словакии разбился спортивный самолёт, погиб 81-летний пилот
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tom Buysse
В Словакии разбился спортивный самолёт, пилот погиб. Об этом сообщил телеканал Markiza.
Телеканал уточняет, что авиакатастрофа произошла возле города Нове-Замки на юге страны. 81-летний пилот не справился с управлением, и самолёт рухнул с большой высоты на кукурузное поле. Внутри воздушного судна находился только лётчик, он не выжил.
Расследованием причин аварии занимается комиссия авиационных экспертов Министерства транспорта Словакии. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.
Ранее Life.ru сообщал об авиакатастрофе, которая произошла в Амурской области 24 июля — там потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей, никто не выжил. В Амурской области и Хабаровском крае был объявлен траур по погибшим, а в Тынде, Хабаровске и Благовещенске появились мемориалы в память о них. Силовики обыскали офисы владельца самолёта — авиакомпании Ангара.