Ошибка 81-летнего пилота привела к авиатрагедии в Словакии

Телеканал уточняет, что авиакатастрофа произошла возле города Нове-Замки на юге страны. 81-летний пилот не справился с управлением, и самолёт рухнул с большой высоты на кукурузное поле. Внутри воздушного судна находился только лётчик, он не выжил.