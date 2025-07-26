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Регион
26 июля, 13:57

Еврейский хор из 50 подростков сняли с летевшего в Париж самолёта за пение

Франция потребовала разъяснений от Испании за снятие еврейского хора с рейса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Франция запросила разъяснения у испанской бюджетной авиакомпании Vueling и испанских дипломатических служб в связи с инцидентом, когда с рейса из Валенсии в Париж были сняты 50 еврейских подростков из-за их поведения. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Перед взлётом несовершеннолетние пели песни и вели себя несоответствующим образом, при этом члены экипажа предупреждали их, что если продолжится пение или шум, будет вызвана полиция. В результате пилот связался с гражданской гвардией, попросив принять меры и снять с рейса этих пассажиров, вожатая группы была впоследствии задержана.

«Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в пятницу, 25 июля, позвонил генеральному директору авиакомпании Vueling Каролине Мартиноли, чтобы выразить своё глубокое возмущение в связи с высадкой группы молодых французских евреев с борта самолёта этой авиакомпании. Аналогичный запрос был направлен послу Испании во Франции», — гласит коммюнике.

МИД потребовал предоставить информацию для выяснения, не было ли в данном случае проявлений дискриминации по религиозному признаку. Директор Vueling в ответ заявила о начале «тщательного расследования» инцидента, результаты которого будут предоставлены властям Франции и Испании.

На месте крушения самолёта Ан-24 в Амурской области обнаружены чёрные ящики
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Напомним, что подобная ситуация произошла и с российскими хоккеистами клуба «Трактор». Спортсменов сняли с рейса из Хабаровска по причине дебоша на борту. Парни, воодушевлённые победой над местным «Амуром» со счётом 5:2, бурно вошли в самолёт. Один из хоккеистов толкнул аварийную дверь, в результате чего открылся люк на крыло и была нарушена герметичность.

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Наталья Афонина
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