На месте крушения самолёта Ан-24 в Амурской области обнаружены чёрные ящики

На месте крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области обнаружены бортовые самописцы, их доставят в Москву для расшифровки. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Кроме того, на заседании правкомиссии под председательством главы ведомства Андрея Никитина обсудили вопрос компенсаций для семей погибших. Так, родным жертв трагедии выплатят по 5 млн рублей. Затраты на перевозку тел погибших к местам захоронения возьмёт на себя авиакомпания «Ангара».