На месте крушения самолёта Ан-24 в Амурской области обнаружены чёрные ящики
Место крушения Ан-24 в Приамурье. Фото © Дальневосточная транспортная прокуратура
На месте крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области обнаружены бортовые самописцы, их доставят в Москву для расшифровки. Об этом сообщает Минтранс РФ.
Кроме того, на заседании правкомиссии под председательством главы ведомства Андрея Никитина обсудили вопрос компенсаций для семей погибших. Так, родным жертв трагедии выплатят по 5 млн рублей. Затраты на перевозку тел погибших к местам захоронения возьмёт на себя авиакомпания «Ангара».
Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. На борту было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур, в Тынде, Благовещенске и Хабаровске люди создали стихийные мемориалы в память о погибших. На место трагедии прибыли глава Минтранса РФ ндрей Никитин и губернатор Амурской области Василий Орлов.