Самолёт Москва — Сочи приземлился в Астрахани из-за сработавшей сигнализации

Самолёт «Уральских авиалиний» рейса Москва — Сочи, за передвижениями которого наблюдали тысячи пользователей Flightradar, приземлился в Астрахани из-за сработавшей сигнализации.

«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», — сообщили в телеграм-канале компании.