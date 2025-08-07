Самолёт Москва — Сочи приземлился в Астрахани из-за сработавшей сигнализации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Самолёт «Уральских авиалиний» рейса Москва — Сочи, за передвижениями которого наблюдали тысячи пользователей Flightradar, приземлился в Астрахани из-за сработавшей сигнализации.
«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», — сообщили в телеграм-канале компании.
Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. Борт вылетел из Домодедово более часа назад.