7 августа, 08:11

Самолёт Москва — Сочи приземлился в Астрахани из-за сработавшей сигнализации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Самолёт «Уральских авиалиний» рейса Москва — Сочи, за передвижениями которого наблюдали тысячи пользователей Flightradar, приземлился в Астрахани из-за сработавшей сигнализации.

«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», — сообщили в телеграм-канале компании.

Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. Борт вылетел из Домодедово более часа назад.

