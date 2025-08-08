Самолёт авиакомпании «Тайга» аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности
Самолёт DHC-6-400 компании Тайга совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
Обложка © Авиакомпания «Тайга»
Самолёт DHC-6-400 авиакомпании «Тайга», вылетевший в Советская Гавань, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На борту находились 14 пассажиров, в том числе 4 детей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Судно в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета. Через некоторое время после взлёта экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна. Посадка прошла благополучно. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», – уточнили в ведомстве.
Прокуроры сейчас проводят проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой оценят своевременность и качество проведенного технического обслуживания самолёта и подготовке его к вылету. Также поставлено на контроль соблюдение прав пассажиров после возврата в аэропорт вылета и предоставление им обязательных услуг. В зданиях аэропортов Южно-Сахалинск и Советская Гавань работают мобильные приёмные.
А 7 августа пользователи сервиса Flightradar заметили, что самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. На борту сработала сигнализация, и экипаж принял решение приземлиться в Астрахани. Оказалось, что в одном из багажных отсеков задымление.