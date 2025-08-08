Самолёт авиакомпании «Тайга» аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности

Самолёт DHC-6-400 авиакомпании «Тайга», вылетевший в Советская Гавань, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На борту находились 14 пассажиров, в том числе 4 детей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Судно в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета. Через некоторое время после взлёта экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна. Посадка прошла благополучно. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», – уточнили в ведомстве.