Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 05:24

Самолёт авиакомпании «Тайга» аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности

Самолёт DHC-6-400 компании Тайга совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Обложка © Авиакомпания «Тайга»

Обложка © Авиакомпания «Тайга»

Самолёт DHC-6-400 авиакомпании «Тайга», вылетевший в Советская Гавань, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На борту находились 14 пассажиров, в том числе 4 детей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Судно в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета. Через некоторое время после взлёта экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна. Посадка прошла благополучно. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», – уточнили в ведомстве.

Прокуроры сейчас проводят проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой оценят своевременность и качество проведенного технического обслуживания самолёта и подготовке его к вылету. Также поставлено на контроль соблюдение прав пассажиров после возврата в аэропорт вылета и предоставление им обязательных услуг. В зданиях аэропортов Южно-Сахалинск и Советская Гавань работают мобильные приёмные.

Аэропорт Саратова временно закрыли утром 8 августа
Аэропорт Саратова временно закрыли утром 8 августа

А 7 августа пользователи сервиса Flightradar заметили, что самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. На борту сработала сигнализация, и экипаж принял решение приземлиться в Астрахани. Оказалось, что в одном из багажных отсеков задымление.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar