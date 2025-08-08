Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 02:27

Аэропорт Саратова временно закрыли утром 8 августа

Росавиация временно закрыла аэропорт Саратова на приём и выпуск самолётов утром 8 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ограничительные меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Согласно сообщению, временные ограничения в саратовском аэропорту Гагарин начали действовать около 5 утра.

Отметим, что прошлым утром, 7 августа, российские силы ПВО успешно перехватили восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и нейтрализовали 240 беспилотников ВСУ. В тот период ограничения вводили в аэропортах Калуги и Волгограда.

