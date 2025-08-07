В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Для обеспечения безопасности полётов в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасной работы аэропорта. Подробности о продолжительности ограничений и их влиянии на расписание рейсов пока не уточняются.