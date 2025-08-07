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6 августа, 23:09

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для обеспечения безопасности полётов в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасной работы аэропорта. Подробности о продолжительности ограничений и их влиянии на расписание рейсов пока не уточняются.

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Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины атаковали город Суровикино в Волгоградской области. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре на месте падения обломков БПЛА. В городе прогремело не менее 10 взрывов.

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Юния Ларсон
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