Российские силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow ВСУ

Также в сводке указано об уничтожении одной управляемой авиационной бомбы и одного реактивного снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были поражены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

До этого Минобороны опубликовало подтверждение о нанесении удара по газораспределительной станции на территории Украины. Наши парни поразили узловые элементы украинской инфраструктуры, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса. Предполагается, что речь идёт о газораспределительном узле «Орловка», расположенном в Одесской области. Для выполнения этой операции были применены силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия.