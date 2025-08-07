Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 09:25

Российские силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о действиях систем противовоздушной обороны за минувшие сутки. Российская ПВО успешно перехватила восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и нейтрализовала 240 беспилотников ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба», — сообщили в военном ведомстве.

Также в сводке указано об уничтожении одной управляемой авиационной бомбы и одного реактивного снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были поражены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

До этого Минобороны опубликовало подтверждение о нанесении удара по газораспределительной станции на территории Украины. Наши парни поразили узловые элементы украинской инфраструктуры, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса. Предполагается, что речь идёт о газораспределительном узле «Орловка», расположенном в Одесской области. Для выполнения этой операции были применены силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия.

Николь Вербер
