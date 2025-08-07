Российские силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о действиях систем противовоздушной обороны за минувшие сутки. Российская ПВО успешно перехватила восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и нейтрализовала 240 беспилотников ВСУ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба», — сообщили в военном ведомстве.
Также в сводке указано об уничтожении одной управляемой авиационной бомбы и одного реактивного снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были поражены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
До этого Минобороны опубликовало подтверждение о нанесении удара по газораспределительной станции на территории Украины. Наши парни поразили узловые элементы украинской инфраструктуры, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса. Предполагается, что речь идёт о газораспределительном узле «Орловка», расположенном в Одесской области. Для выполнения этой операции были применены силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия.