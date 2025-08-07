Калужский аэропорт закрыл небо для самолётов
Калужский аэропорт Грабцево временно не отправляет и не принимает рейсы
В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на приём и выпуск пассажирских самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
Представитель Росавиации добавил, что меры введены в целях обеспечения безопасности полётов.
Сегодня ночью ограничения на приём и выпуск самолётов также вводились в аэропорту Волгограда. Лишь спустя несколько часов в Росавиации доложили, что воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.