Аэропорт Волгограда возобновил приём и отправку воздушных судов

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении.