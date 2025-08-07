Приговор Гуцул
7 августа, 04:45

Аэропорт Волгограда возобновил приём и отправку воздушных судов

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении.

ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области
ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области

Ранее в Минобороны РФ отчитались о перехвате 82 беспилотников на территории России. Наибольшее количество дронов — 31 — сбито над акваторией Азовского моря. 11 БПЛА были ликвидированы над Крымом. На территории Волгограда расчёты ПВО сбили семь беспилотников.

