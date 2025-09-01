Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на взлёт и посадку введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, отметили в контролирующем ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Ижевска будет носить имя оружейника Михаила Калашникова. Участие в выборе названия приняли более 70 тысяч жителей Удмуртской Республики.