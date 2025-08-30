С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила авиаперевозок, которые позволят пассажирам, пропустившим один из рейсов, продолжить путешествие по следующим сегментам маршрута без дополнительной оплаты. Это следует из приказа Минтранса РФ.

Для этого необходимо в течение 120 минут после вылета пропущенного рейса лично уведомить представителей авиакомпании в аэропорту вылета или транзита. При этом следующий рейс должен быть запланирован не ранее чем через 24 часа. Стоимость пропущенного сегмента не возвращается, но пассажир освобождается от доплат за последующие перелёты.

«Представители перевозчика должны зафиксировать факт опоздания и намерение продолжить поездку», — подчёркивается в новых правилах Минтранса.

Нововведение призвано снизить финансовые потери путешественников при срыве планов из-за непредвиденных обстоятельств. Ранее авиакомпании часто аннулировали все билеты по маршруту при неявке пассажира на один из рейсов.