Дёшево и сердито: Россиянам рассказали, как тратить меньше денег в поездках по стране

Чтобы сэкономить на путешествиях по России, рекомендуется выбирать жильё с кухней, что позволит избежать лишних расходов на питание в кафе. Об этом рассказала тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. Она также посоветовала останавливаться в районах с большим количеством продуктовых магазинов.

«В первую очередь обычно выбирают жильё с кухней, чтобы готовить самостоятельно и не тратиться на еду в столовых или кафе. Это касается длительных поездок. Если в тур по России включено питание и есть вариант без питания, иногда разница видна. В таком случае лучше выбирать проживание в наиболее популярных туристических местах, чтобы было где купить продукты», — рассказала Ансталь в беседе с NEWS.ru.

Турагент отметила, что полностью отказываться от отелей не стоит. Она рекомендовала туристам обратить внимание на специальные предложения в гостиницах, расположенных вдали от популярных туристических мест. Эксперт добавила, что в таких случаях лучше выбирать полное питание, так как это может оказаться выгоднее.

Специалист также упомянула, что для поездок по России многие направления доступны на железнодорожном транспорте, и стоимость билетов на поезд значительно ниже, чем на авиаперелёты, особенно в таких популярных местах, как Сочи. Однако стоит учитывать, что поездка займёт больше времени. При этом цена билетов на поезд составит примерно 5−7 тысяч рублей в одну сторону. Если же путешествие осуществляется на самолёте, то экономия возможна за счёт выбора тарифа без багажа.