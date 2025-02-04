Life.ru узнал, сколько россиян сознательно избегают путешествий с семьёй, чтобы не разругаться

Семейные поездки могут превратиться в настоящее испытание, поэтому часть россиян сознательно их избегает, чтобы не портить отношения с близкими. Самыми частыми причинами ссор в путешествиях становятся разные предпочтения в маршрутах и активностях, усталость и эмоциональное напряжение.

Согласно опросу сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомился Life.ru, 38% респондентов предпочитают путешествовать с родителями, детьми или второй половинкой, но при этом 32% стараются не ездить в отпуск с семьёй, а 20% вовсе выбирают одиночные путешествия.

Помимо разногласий в выборе маршрутов и досуга (34%), а также усталости и эмоционального напряжения (22%), россияне среди причин отмечали споры по поводу местной кухни (14%) и финансовые конфликты (12%).

Большинство россиян стремятся избежать конфликтов: 28% подстраиваются под желания остальных, 17% заранее договариваются о правилах поездки, а 18% предпочитают просто разделяться, чтобы каждый мог заняться своим делом. Ещё 17% опрошенных выбирают совместное обсуждение спорных моментов и поиск компромиссов, но у 8% конфликты остаются нерешёнными, из-за чего напряжение сохраняется на протяжении всего отдыха.

«Важно помнить: отпуск — это время для отдыха, а не для выяснения отношений. Удачный отпуск начинается с тщательного планирования, готовности учитывать желания всех участников и создания дружелюбной атмосферы», — заявил директор по продукту сервиса Андрей Маслак.