Целями атаки ВСУ 1 Сентября стали четыре фуры, две легковушки и многоэтажка под Белгородом

ВСУ нанесли удары по посёлку Борисовка и городу Шебекино 1 Сентября, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В результате атаки на коммерческий объект мужчина получил баротравму», — написал глава региона.

По его словам, по Борисовке было выпущено пять дронов. Мужчину с травмами бригада скорой помощи доставила в белгородскую горбольницу №2, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате атаки беспилотников повреждены четыре грузовых автомобиля. Также осколками посечены два легковых автомобиля. Остекление повреждено в частном доме и на двух коммерческих объектах.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Что касается Шебекино, то, как уточнил губернатор, FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, вызвав возгорание балкона в одной из квартир, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Кроме того, добавил Гладков, в город в ночное время прилетело два артиллерийских снаряда, которые повредили окна в двух частных домах, а также забор и ворота ещё в одном.

Информация о последствиях атак в настоящее время уточняется, все оперативные службы работают на местах происшествий.