Мужчина погиб, женщина ранена от атак ВСУ в белгородском приграничье
Гладков: Мужчина погиб, женщина ранена из-за атак БПЛА в Белгородской области
Обложка © Life.ru
Трагические события произошли в Грайворонском округе Белгородской области, где в результате атак беспилотников погиб мирный житель и получила ранения женщина. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В селе Безымено FPV-дрон атаковал территорию частного домовладения. Находившийся на улице мужчина скончался на месте от полученных ранений. В селе Глотово в результате удара беспилотника пострадала местная жительница, у которой зафиксированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ноги.
Губернатор уточнил, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 сентября силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах области. За медицинской помощью обратились трое взрослых и один ребёнок.