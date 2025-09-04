Мужчина погиб, женщина ранена от атак ВСУ в белгородском приграничье

Трагические события произошли в Грайворонском округе Белгородской области, где в результате атак беспилотников погиб мирный житель и получила ранения женщина. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В селе Безымено FPV-дрон атаковал территорию частного домовладения. Находившийся на улице мужчина скончался на месте от полученных ранений. В селе Глотово в результате удара беспилотника пострадала местная жительница, у которой зафиксированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ноги.

Губернатор уточнил, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Информация о последствиях атаки уточняется.