Регион
4 сентября, 17:07

Мужчина погиб, женщина ранена от атак ВСУ в белгородском приграничье

Обложка © Life.ru

Трагические события произошли в Грайворонском округе Белгородской области, где в результате атак беспилотников погиб мирный житель и получила ранения женщина. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В селе Безымено FPV-дрон атаковал территорию частного домовладения. Находившийся на улице мужчина скончался на месте от полученных ранений. В селе Глотово в результате удара беспилотника пострадала местная жительница, у которой зафиксированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ноги.

Губернатор уточнил, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Информация о последствиях атаки уточняется.

Два жителя Курской области погибли, подорвавшись на минном поле
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 сентября силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах области. За медицинской помощью обратились трое взрослых и один ребёнок.

