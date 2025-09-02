Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 08:19

Два жителя Курской области погибли, подорвавшись на минном поле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogorov

Два мирных жителя Рыльского района Курской области погибли, подорвавшись на минном поле вблизи села Поповка. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Это мужчины 38 и 28 лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей быть особенно бдительными, так как приграничные районы до сих пор изобилуют неразорвавшимися боеприпасами.

А 31 августа вражеские беспилотники атаковали населённый пункт в Беловском районе Курской области, в результате чего получили ранения четверо человек: двое мирных жителей и двое полицейских.

Александра Вишнякова
