Два жителя Курской области погибли, подорвавшись на минном поле
Два мирных жителя Рыльского района Курской области погибли, подорвавшись на минном поле вблизи села Поповка. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Это мужчины 38 и 28 лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Он призвал местных жителей быть особенно бдительными, так как приграничные районы до сих пор изобилуют неразорвавшимися боеприпасами.
А 31 августа вражеские беспилотники атаковали населённый пункт в Беловском районе Курской области, в результате чего получили ранения четверо человек: двое мирных жителей и двое полицейских.