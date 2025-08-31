Курская область находится под атакой ВСУ, среди раненых – два полицейских

Вражеские беспилотники атаковали населённый пункт в Беловском районе Курской области, в результате чего получили ранения четверо человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести» — сказал Хинштейн.