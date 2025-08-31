Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 10:47

Курская область находится под атакой ВСУ, среди раненых – два полицейских

Хинштейн: Четыре человека пострадали при ударе дронов ВСУ по Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Вражеские беспилотники атаковали населённый пункт в Беловском районе Курской области, в результате чего получили ранения четверо человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести» — сказал Хинштейн.

Также от атаки пострадали два сотрудника правоохранительных ведомств. Как уточнил Хинштейн, 48-летний и 33-летний полицейские получили лёгкие осколочные ранения. Им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь, после чего оба сотрудника отказались от дальнейшей госпитализации.

Аэрофотосъемка зафиксировала разрушение почти 300 домов в курском приграничье
Аэрофотосъемка зафиксировала разрушение почти 300 домов в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль депутата Алёшкинского муниципального округа Алексея Зоголя. Он выжил, но получил ранения. Сейчас состояние здоровья депутата стабилизировалось.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar