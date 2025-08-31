Курская область находится под атакой ВСУ, среди раненых – два полицейских
Хинштейн: Четыре человека пострадали при ударе дронов ВСУ по Курской области
Вражеские беспилотники атаковали населённый пункт в Беловском районе Курской области, в результате чего получили ранения четверо человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате удара пострадали двое мужчин 58-ми и 54-х лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести» — сказал Хинштейн.
Также от атаки пострадали два сотрудника правоохранительных ведомств. Как уточнил Хинштейн, 48-летний и 33-летний полицейские получили лёгкие осколочные ранения. Им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь, после чего оба сотрудника отказались от дальнейшей госпитализации.
