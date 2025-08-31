Стало известно состояние херсонского депутата, выжившего после покушения ВСУ

Депутату совета Алёшкинского муниципального округа Херсонской области Алексею Зоголю, получившему ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, была оказана медицинская помощь, и теперь он будет проходить лечение дома. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, в Скадовской центральной районной больнице медики провели обследование политика, извлекли осколки и обработали полученные раны. Хоменко отметил, что состояние здоровья депутата стабилизировалось.