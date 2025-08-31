Стало известно состояние херсонского депутата, выжившего после покушения ВСУ
Депутату из Алёшкинского округа после атаки дрона извлекли осколки
Депутату совета Алёшкинского муниципального округа Херсонской области Алексею Зоголю, получившему ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, была оказана медицинская помощь, и теперь он будет проходить лечение дома. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.
По его словам, в Скадовской центральной районной больнице медики провели обследование политика, извлекли осколки и обработали полученные раны. Хоменко отметил, что состояние здоровья депутата стабилизировалось.
«В Скадовской ЦРБ его обследовали, извлекли осколки, обработали раны. Чувствует себя стабильно, поэтому от госпитализации отказался, лечение продолжит на дому», — написал Хоменко в своём телеграм-канале.
Напомним, в Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль депутата Алешкинского муниципального округа Алексея Зоголя. Он выжил, но получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. С ним в машине ехал ещё один местный житель.