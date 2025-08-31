Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 10:31

Стало известно состояние херсонского депутата, выжившего после покушения ВСУ

Депутату из Алёшкинского округа после атаки дрона извлекли осколки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Депутату совета Алёшкинского муниципального округа Херсонской области Алексею Зоголю, получившему ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, была оказана медицинская помощь, и теперь он будет проходить лечение дома. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, в Скадовской центральной районной больнице медики провели обследование политика, извлекли осколки и обработали полученные раны. Хоменко отметил, что состояние здоровья депутата стабилизировалось.

«В Скадовской ЦРБ его обследовали, извлекли осколки, обработали раны. Чувствует себя стабильно, поэтому от госпитализации отказался, лечение продолжит на дому», — написал Хоменко в своём телеграм-канале.

Гладков: Три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
Гладков: Три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Напомним, в Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль депутата Алешкинского муниципального округа Алексея Зоголя. Он выжил, но получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. С ним в машине ехал ещё один местный житель.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar