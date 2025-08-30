У депутата Алешкинского округа Зоголя диагностировали контузию после атаки БПЛА

Член совета депутатов Алешкинского округа Алексей Зоголь получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Херсонской области. Информацию о состоянии пострадавшего предоставил глава округа Руслан Хоменко.

«По состоянию Алексея Зоголя стало известно следующее: диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1-й степени рук. Состояние Алексея стабильное», — сообщил Хоменко в Telegram-канале.

Автомобиль, в котором находился Зоголь, подвергся удару украинского беспилотного летательного аппарата в населённом пункте Великие Копани. Депутат был экстренно госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме Зоголя в автомобиле находился ещё один местный житель.