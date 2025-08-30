Более 17 тысяч жителей курского приграничья остались без света после атаки ВСУ

В результате обстрела ВСУ приграничного города Рыльск более 17 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В результате обстрела города Рыльска <…> нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано всё, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии», — написал он в Telegram-канале.

Последствия атаки ВСУ в курском приграничье. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Кроме того, в хуторе Фонов из-за атаки был поврежден фасад и разбиты окна в двухэтажном многоквартирном доме и соседней постройке.

Хинштейн призвал жителей к повышенной бдительности, заявив, что ВСУ не прекращают коварные действия, направленные на разрушение мирных объектов. Он настоятельно просил не игнорировать правила безопасности.