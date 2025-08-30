Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 14:45

В реестре пропавших без вести курян находятся более 2,1 тысячи человек

Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

В едином реестре пропавших без вести жителей Курской области числятся более 2,1 тысячи человек. Большую часть из них уже нашли, однако о 290 курянах до сих пор ничего не известно. Установлено, что 23 человека находятся в Сумской области, для их возвращения проходят переговорные процессы. Об этом рассказал врио губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Установлена судьба 1 542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112, к сожалению, погибших. Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек. Мы понимаем местонахождение 300 из них (и живых, находящихся в плену и в освобождённых населённых пунктах, и погибших)», — написал Хинштейн.

Несмотря на значительные трудности, совместными усилиями военных и сотрудников Главного военно-медицинского управления (ГВСУ) удаётся проводить работу по вывозу тел мирных жителей из приграничья.

Ранее Хинштейн сообщал, что власти Курской области приняли решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях в День знаний 1 сентября. По итогам заседания правительства он также сообщил, что с начала нового учебного года в школах области начнут работу Общественные советы, формирование которых ведется в настоящий момент.

