Хинштейн: В Курской области 1 сентября усилят меры безопасности в школах

Власти Курской области приняли решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях в День знаний. Соответствующее распоряжение отдал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Праздничные линейки в курских школах пройдут в закрытых помещениях с ограниченным числом участников. При этом необходимо усилить пропускной режим на территорию школы», — поделился Хинштейн в своём телеграм-канале.

По итогам заседания правительства он также сообщил, что с начала нового учебного года в школах области начнут работу Общественные советы, формирование которых ведется в настоящий момент. Хинштейн уточнил, что в их состав планируется включать в первую очередь успешных выпускников тех учебных заведений, которые они будут курировать.

Следующее заседание регионального кабинета министров запланировано на понедельник, 1 сентября, где врио губернатора пообещал лично поздравить жителей с началом учебного года.