Аэрофотосъемка зафиксировала разрушение почти 300 домов в курском приграничье

В приграничных районах Курской области зафиксировано разрушение 285 жилых домов благодаря проведённой аэрофотосъёмке. О результатах обследования сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам заседания координационного совета по проблемам местных жителей.

«Провели очередное заседание координационного совета по проблемам наших жителей приграничья. Обследование домов. С февраля 2025-го зафиксировано полное разрушение 285 домов в приграничье благодаря аэрофотосъёмке от Минобороны РФ», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он добавил, что все собственники разрушенного жилья имеют право на получение компенсационных сертификатов, а окончательные решения по выдаче документов будут приниматься совместно с Росреестром на основе полученных данных. Отдельно прорабатывается вопрос решения ситуаций с долевой собственностью при неизвестном местонахождении одного из владельцев, что может потребовать изменений в федеральном законодательстве.