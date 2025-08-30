Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
30 августа, 18:50

Аэрофотосъемка зафиксировала разрушение почти 300 домов в курском приграничье

Хинштейн: В курском приграничье аэрофотосъёмка выявила разрушения 285 домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mojahata

В приграничных районах Курской области зафиксировано разрушение 285 жилых домов благодаря проведённой аэрофотосъёмке. О результатах обследования сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам заседания координационного совета по проблемам местных жителей.

«Провели очередное заседание координационного совета по проблемам наших жителей приграничья. Обследование домов. С февраля 2025-го зафиксировано полное разрушение 285 домов в приграничье благодаря аэрофотосъёмке от Минобороны РФ», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он добавил, что все собственники разрушенного жилья имеют право на получение компенсационных сертификатов, а окончательные решения по выдаче документов будут приниматься совместно с Росреестром на основе полученных данных. Отдельно прорабатывается вопрос решения ситуаций с долевой собственностью при неизвестном местонахождении одного из владельцев, что может потребовать изменений в федеральном законодательстве.

Более 17 тысяч жителей курского приграничья остались без света после атаки ВСУ
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал восстановить все объекты в приграничных регионах, пострадавшие в ходе СВО. Правительство готовит программу, охватывающую восстановление всего повреждённого имущества в Курской, Брянской и Белгородской областях.

