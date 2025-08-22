Мессенджер MAX
22 августа, 20:44

Путин: Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пообещал восстановить все объекты в приграничных регионах, пострадавшие в ходе специальной военной операции (СВО). На встрече с сотрудниками атомной отрасли в Сарове глава государства уточнил, что речь идёт как о крупных предприятиях, так и о малом и среднем бизнесе.

Российский лидер подчеркнул, что Курская область и другие приграничные регионы получат внимание и поддержку. Он сообщил, что правительство готовит программу, охватывающую восстановление всего повреждённого имущества в Курской, Брянской и Белгородской областях.

«Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях — и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде. Такая программа будет сделана», — сказал Путин.

Путин заявил, что у РФ нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

А ранее российский лидер сообщил, что Россия не инициировала конфликт на Украине и делает всё для его прекращения. По его словам, пропаганда в странах Запада твердит, что Москва начала войну, но при этом забыла про использование вооружения против мирного населения Донбасса. Владимир Путин добавил, что российская сторона стремится к мирному урегулированию и поддерживает предложения, направленные на прекращение конфликта.

