Путин: Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены

Президент России Владимир Путин пообещал восстановить все объекты в приграничных регионах, пострадавшие в ходе специальной военной операции (СВО). На встрече с сотрудниками атомной отрасли в Сарове глава государства уточнил, что речь идёт как о крупных предприятиях, так и о малом и среднем бизнесе.

Российский лидер подчеркнул, что Курская область и другие приграничные регионы получат внимание и поддержку. Он сообщил, что правительство готовит программу, охватывающую восстановление всего повреждённого имущества в Курской, Брянской и Белгородской областях.

«Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях — и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде. Такая программа будет сделана», — сказал Путин.