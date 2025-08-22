Путин заявил, что у РФ нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации нет недружественных стран, но есть недружественные элиты. Об этом он рассказал на встрече со специалистами в Российском федеральном ядерном центре (РФИЦ) в нижегородском Сарове.

Глава государства подчеркнул, что поставки ядерного топлива сохраняются даже в государства, официально относимые к категории «недружественных». Он уточнил, что объёмы экспорта остаются значительными, а структура заказов позволяет России удерживать лидерские позиции в мировой отрасли.