Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 19:26

Путин заявил, что у РФ нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации нет недружественных стран, но есть недружественные элиты. Об этом он рассказал на встрече со специалистами в Российском федеральном ядерном центре (РФИЦ) в нижегородском Сарове.

Глава государства подчеркнул, что поставки ядерного топлива сохраняются даже в государства, официально относимые к категории «недружественных». Он уточнил, что объёмы экспорта остаются значительными, а структура заказов позволяет России удерживать лидерские позиции в мировой отрасли.

«У нас нет недружественных стран. У нас есть недружественные элиты в некоторых странах», — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что российские атомщики создали прочный ядерный щит страны
Путин сообщил, что российские атомщики создали прочный ядерный щит страны

Напомним, 22 августа Путин прибыл в Саров в Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar