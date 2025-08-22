Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу учёному Юлию Харитону, стоявшему у истоков советского атомного проекта и являвшемуся первым научным руководителем ядерного центра. Об этом говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте Кремля.

В рамках посещения РФЯЦ-ВНИИЭФ глава государства ознакомился с экспозицией о научно-образовательной инфраструктуре городов, имеющих особое значение для страны. Отдельное внимание было уделено достижениям научных центров, расположенных в Сарове, Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.

В ходе осмотра российскому лидеру были представлены подробные макеты высокотехнологичных научных центров РФ. В роли докладчиков выступили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, первый заместитель главы «Росатома» Олег Шубин, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Михаил Железнов, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Шевченко и заместитель генерального директора «Росатома» Татьяна Терентьева.