Путин высказался о ядерном щите России

Президент России Владимир Путин уверен, что страна располагает надёжным ядерным щитом. Об этом глава государства заявил в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых учёных, инженеров, специалистов», — отметил президент.

В телеграмме также указано, что российские атомщики проделали большую работу за последние годы. Они запустили сотни новых предприятий, научных институтов и конструкторских бюро. Они также создали единую научно-промышленную базу и сформировали надёжный ядерный щит страны.