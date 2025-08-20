Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 августа, 19:42

Путин высказался о ядерном щите России

Путин: У России есть надёжный ядерный щит

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин уверен, что страна располагает надёжным ядерным щитом. Об этом глава государства заявил в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых учёных, инженеров, специалистов», — отметил президент.

В телеграмме также указано, что российские атомщики проделали большую работу за последние годы. Они запустили сотни новых предприятий, научных институтов и конструкторских бюро. Они также создали единую научно-промышленную базу и сформировали надёжный ядерный щит страны.

В начале августа Life.ru сообщал о начале нового ядерного проекта на Урале. Физический пуск нового энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской атомной станции запланирован на 2033 год. Заливку первого бетона для строительства начнут в середине 2027 года. Энергопуск также намечен на 2033 год, а промышленная эксплуатация стартует в 2034 году.

