Россия запускает новый ядерный проект на Урале

Физический пуск нового энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС намечен на 2033 год, а первый бетон для его строительства будет залит в середине 2027 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». Энергопуск также запланирован на 2033 год, а промышленная эксплуатация начнётся в 2034 году.

«В одиночку такие проекты не реализуются, поэтому в каждом городе, в каждой точке производства госкорпорации «Росатом» мы всегда активно взаимодействуем с местными властями. Понятно, должен измениться и сам Заречный», — сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

Он отметил, что на пике работ в проекте будет задействовано до 6 тысяч человек. Ожидается, что новый энергоблок не только усилит энергетическую безопасность региона, но и даст импульс развитию социальной сферы.