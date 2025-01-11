ТАСС: На крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор

На атомном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М успешно проведён физический пуск ядерного реактора. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск состоялся в третьей декаде декабря 2024 года. Операция была проведена на стоянке, без выхода корабля в море. Также завершено размагничивание крейсера. Источник отметил, что запуск реактора демонстрирует готовность ядерной энергетической установки к функционированию на полной мощности, однако ремонт и модернизация корабля ещё продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» должен бы запущены до конца 2024 года, а первые заводские ходовые испытания начнутся летом 2025 года. Завершение всех испытаний и передача корабля флоту планируется на 2026 год.