ТАСС: На крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор
На атомном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М успешно проведён физический пуск ядерного реактора. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Пуск состоялся в третьей декаде декабря 2024 года. Операция была проведена на стоянке, без выхода корабля в море. Также завершено размагничивание крейсера. Источник отметил, что запуск реактора демонстрирует готовность ядерной энергетической установки к функционированию на полной мощности, однако ремонт и модернизация корабля ещё продолжаются.
Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» должен бы запущены до конца 2024 года, а первые заводские ходовые испытания начнутся летом 2025 года. Завершение всех испытаний и передача корабля флоту планируется на 2026 год.
Ранее в США заявили о неспособности НАТО противостоять российским подлодкам типа «Ясень-М». Субмарины этого класса, входящие в состав Северного флота России, способны совершать атаки с большой точностью и внезапностью, используя торпеды диаметром 533 мм.
ТАСС / Лев Федосеев