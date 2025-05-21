Абсолютный приоритет: Глава «Росатома» сделал заявление о «ядерном щите» России

«Росатом» обеспечивает достойную работу «ядерного щита» России, чтобы ни у кого не возникало мысли применить ядерное оружие против нашей страны. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.

«Абсолютный приоритет, миссия, ради которой мы были созданы 80 лет назад, — это защита нашего суверенитета, обороноспособности страны, поддержание и развитие «ядерного щита» нашей Родины. Эта работа продолжается на должном уровне, и главная задача — держать в таком состоянии «ядерный щит», чтобы не было даже мысли ни у кого применить оружие против Российской Федерации», — сказал Лихачёв.