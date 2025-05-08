«Росатом» заявил о готовности вернуть американское топливо с ЗАЭС в США

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что в будущем России и США потребуется обсудить судьбу американского ядерного топлива, находящегося на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что для начала таких переговоров необходимо политическое согласие.

По словам Лихачёва, ситуация на всех шести энергоблоках ЗАЭС стабильная и контролируемая, однако он отметил проблему с американским топливом, используемым на четырёх из них.





«Нас уже предупредили американские партнёры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава «Росатома» подчеркнул, что компания готова рассмотреть возможность возврата американского ядерного топлива, включая отработанное, компании Westinghouse. Однако, по его мнению, для реализации этого потребуется провести предварительные консультации, время для которых ещё не пришло.

