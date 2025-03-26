Суд вынес приговор инженеру ЗАЭС, который хотел взорвать сотрудников МАГАТЭ на станции

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынг приговорён к 18 годам лишения свободы решением Южного окружного военного суда. Он обвинялся в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию властей Украины.

Потынг закладывает СВУ под машину полицейского, чтобы устроить теракт на ЗАЭС — ключевой эпизод дела. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Решением суда Потынг признан виновным, ему назначено 18 лет лишения свободы», — сообщили в суде.

Первые три года инженер пробудет в тюрьме, остальные 15 в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф на сумму 700 тысяч рублей.

Согласно версии следователей, в марте 2023 года Потынг вступил в террористическую группу, созданную Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Куратор поручил ему изучать автомобили, которые имеют доступ на территорию ЗАЭС, чтобы затем устроить на станции взрыв, убить сотрудников МАГАТЭ и дискредитировать таким образом Россию перед международным сообществом. Украина рассчитывала благодаря этому получить поддержку и деньги от Запада.