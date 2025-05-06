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Регион
6 мая, 13:58

На Запорожской АЭС обсудили ключевые вопросы эксплуатации станции

Запорожская АЭС должна быть приведена в состояние полной готовности для работы в качестве электростанции, соблюдая все российские стандарты и правила в сфере атомной энергетики. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках совещания по вопросам эксплуатации станции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Фрагмент совещания по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

«На данный момент все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов». В этом году необходимо получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. А следом и на остальные блоки», — отметил Кириенко.

Он уточнил, что процесс продления лицензии запущен, и соответствующие документы переданы в Ростехнадзор. После совещания Кириенко посетил несколько социальных объектов Энергодара, ремонтируемых за счёт «Росатома».

А ранее сообщалось, что суд вынес приговор инженеру ЗАЭС, который хотел взорвать сотрудников МАГАТЭ на станции. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Его также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Демьянова
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