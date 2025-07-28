160 ядерных зарядов: Неуязвимый «подводный монстр» приковал внимание всего мира к России

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» — восьмая атомная субмарина в российском ВМФ — может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет и превосходит любые подводные суда времён холодной войны. Об этом пишет Military Watch Magazine, которая посвятила новой подлодке не одну статью.

«Огромные суда на 24 тысячи тонн несут 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РСМ-56, каждая из которых может доставлять до десяти ядерных боеголовок по отдельным целям», — подчёркивается в материале.