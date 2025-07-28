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28 июля, 09:30

160 ядерных зарядов: Неуязвимый «подводный монстр» приковал внимание всего мира к России

MWM: Князь Пожарский проекта Борей-А стал 8-й атомной подводной лодкой в ВМФ РФ

«Князь Пожарский». Обложка © ТАСС / Александр Казаков

«Князь Пожарский». Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» — восьмая атомная субмарина в российском ВМФ — может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет и превосходит любые подводные суда времён холодной войны. Об этом пишет Military Watch Magazine, которая посвятила новой подлодке не одну статью.

«Огромные суда на 24 тысячи тонн несут 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РСМ-56, каждая из которых может доставлять до десяти ядерных боеголовок по отдельным целям», — подчёркивается в материале.

MWM объявил «Борей-А» крупнейшим в мире действующим классом подлодок. Аналитики портала называют её неуязвимым и живучим монстром. «Князь Пожарский» стал восьмым кораблём серии. Он оснащён ракетами РСМ-56 «Булава», которые способны преодолевать любые существующие системы ПРО. Всего же в России планируют построить 14 таких АПЛ.

Подводный монстр. Чем удивит противника новейшая подлодка «Князь Пожарский»
Подводный монстр. Чем удивит противника новейшая подлодка «Князь Пожарский»

Напомним, что церемонию поднятия Андреевского флага над «Князем Пожарским» проводил лично президент России Владимир Путин 24 июля. Во Франции впечатлились атомной подводной лодкой, назвав её «24-тысячетонным монстром».

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Юрий Лысенко
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