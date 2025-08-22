Путин сообщил, что российские атомщики создали прочный ядерный щит страны
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные специалисты атомной отрасли обеспечили создание надёжного ядерного щита государства. Заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
«Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества», — сказал президент РФ.
Напомним, ранее Владимир Путин прибыл в Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Традиционно глава государства возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы. Ожидается, что он встретится с молодыми специалистами, осмотрит выставку о подготовке кадров и проведёт рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.