Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв вручил президенту России Владимиру Путину альбом, иллюстрирующий его поездки в город Саров Нижегородской области. На обложке издания присутствует цитата главы государства: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Путину подарили памятный альбом о его поездках в Саров. Видео © Life.ru

Президенту выразили благодарность за развитие атомной промышленности. Лихачёв подарил Путину памятный альбом о его поездках в Саров, который он посещал в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.

Альбом, подаренный Путину. Фото © Life.ru