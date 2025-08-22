Мессенджер MAX
22 августа, 18:54

«Медведь тайги своей никому не отдаст»: Путину подарили памятный альбом о его поездках в Саров

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв вручил президенту России Владимиру Путину альбом, иллюстрирующий его поездки в город Саров Нижегородской области. На обложке издания присутствует цитата главы государства: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Путину подарили памятный альбом о его поездках в Саров. Видео © Life.ru

Президенту выразили благодарность за развитие атомной промышленности. Лихачёв подарил Путину памятный альбом о его поездках в Саров, который он посещал в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.

Альбом, подаренный Путину. Фото © Life.ru

Альбом, подаренный Путину. Фото © Life.ru

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в закрытый город Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Традиционно глава государства возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы. Ожидается, что он встретится с молодыми специалистами, осмотрит выставку о подготовке кадров и проведёт рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
