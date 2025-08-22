Российская Федерация не инициировала конфликт на Украине и делает всё для его прекращения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в Саров.

«Там (на Западе — Прим. Life.ru) пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят, что мы начали войну. И забывают, что они сами начали войну, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Тогда началась война, а мы делаем всё, чтобы её прекратить», — отметил глава государства.

Путин добавил, что российская сторона стремится к мирному урегулированию и поддерживает предложения, направленные на прекращение конфликта.