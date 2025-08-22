Путин: РФ не начинала войну на Украине и делает всё для её прекращения
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российская Федерация не инициировала конфликт на Украине и делает всё для его прекращения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в Саров.
«Там (на Западе — Прим. Life.ru) пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят, что мы начали войну. И забывают, что они сами начали войну, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Тогда началась война, а мы делаем всё, чтобы её прекратить», — отметил глава государства.
Путин добавил, что российская сторона стремится к мирному урегулированию и поддерживает предложения, направленные на прекращение конфликта.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что киевский режим будет вынужден заключить мирное соглашение на условиях России. При этом он выразил сомнения в результативности возможной двусторонней встречи Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. В то же время он не исключил, что сам присоединится к переговорному процессу.