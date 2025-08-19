Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 13:27

В Госдуме оценили перспективы проведения четырёхсторонней встречи по Украине

Депутат Журова сочла необходимым четырёхсторонний формат переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Наиболее вероятным сценарием для дальнейших переговоров по достижению окончательного урегулирования украинского конфликта является четырёхсторонний формат с участием Европы. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Я согласна про четырёхсторонний вариант о том, что, в общем-то, предлагают европейцы, потому что без Европы невозможно решить [вопросы по урегулированию конфликта на Украине]… они тоже, в свою очередь, должны перестать, в том числе финансировать, Украину», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Депутат также обратила внимание на то, что американский президент Дональд Трамп прервал недавнюю встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами ради телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. Журова считает, что звонок президенту РФ свидетельствует о том, что у Трампа возникла необходимость прояснить с ним определённые вводные данные.

Стармер заявил о необходимости защиты не только Украины, но и Европы
Стармер заявил о необходимости защиты не только Украины, но и Европы

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе по Украине. По словам французского лидера, необходимо провести и четырёхстороннюю встречу, на которой будет представлена Европа. Тем временем в Госдуме РФ заявили, что безопасность является главной проблемой переговоров по Украине в ЕС.

Дарья Нарыкова
