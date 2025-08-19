В Госдуме раскрыли главное препятствие для диалога по Украине в Европе
Депутат Чепа счёл безопасность главной проблемой переговоров по Украине в Европе
Основным камнем преткновения для организации трёхсторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом является вопрос безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, эта проблема актуальна даже в отношениях с дружественными государствами.
«Ватикан, к примеру, имеет свой особый взгляд на происходящее. Он критиковал и критикует политику против православного христианства на территории Украины. Папа Франциск много делал для того, чтобы урегулировать конфликт, и тоже имел свою точку зрения, отличную от общеевропейской. Но тем не менее, вопрос безопасности в случае потенциальной трёхсторонней встречи остаётся актуальным», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Чепа пояснил, что силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, не упустят возможности для организации провокаций. Любая, даже неудавшаяся провокация, совершённая в ходе переговоров, может привести к провалу достигнутых договорённостей и обострению ситуации, подчеркнул депутат.
Депутат напомнил о саммите Путина и Трампа на Аляске, где безопасность была обеспечена на самом высоком уровне. Наблюдавшие историческую встречу политики и обычные граждане видели истребители, демонстрировавшие полный контроль над воздушным пространством.
«Смогут ли европейские страны обеспечить тот же уровень?» — поинтересовался депутат.
Напомним, накануне в Белом доме прошла встреча президента Соединённых Штатов с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позднее.