Основным камнем преткновения для организации трёхсторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом является вопрос безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, эта проблема актуальна даже в отношениях с дружественными государствами.

«Ватикан, к примеру, имеет свой особый взгляд на происходящее. Он критиковал и критикует политику против православного христианства на территории Украины. Папа Франциск много делал для того, чтобы урегулировать конфликт, и тоже имел свою точку зрения, отличную от общеевропейской. Но тем не менее, вопрос безопасности в случае потенциальной трёхсторонней встречи остаётся актуальным», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Чепа пояснил, что силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, не упустят возможности для организации провокаций. Любая, даже неудавшаяся провокация, совершённая в ходе переговоров, может привести к провалу достигнутых договорённостей и обострению ситуации, подчеркнул депутат.

Депутат напомнил о саммите Путина и Трампа на Аляске, где безопасность была обеспечена на самом высоком уровне. Наблюдавшие историческую встречу политики и обычные граждане видели истребители, демонстрировавшие полный контроль над воздушным пространством.