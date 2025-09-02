В Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ пострадали трое взрослых и ребёнок

В ночь на 2 сентября силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах области. За медицинской помощью обратились трое взрослых и один ребёнок. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает, серьёзных травм удалось избежать.

Из-за падения обломков в Ростове-на-Дону загорелась сухая трава на окраине города и возле хутора Красный Крым – пожарные оперативно справились с огнём. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачёва пострадали фасад и крыша 19-этажки, однако эвакуация жильцов не понадобилась. На улице Еляна у 25-этажного дома выбило стекла, обрушился кусок фасада. В одной из квартир спасатели обнаружили неразорвавшийся снаряд – жильцов временно переселили в школу неподалёку.