При атаке БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, сейчас там работают системы противовоздушной обороны. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате ночной атаки 2 сентября в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов.

«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачёва и Ерёменко», — написал он в Telegram-канале.

На место происшествия уже выехали оперативно-спасательные службы региона. По предварительной информации, люди не пострадали. Местные власти уточняют детали последствий.