При атаке БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись две многоэтажки
Обложка © Freepik / wavebreakmedia_micro
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, сейчас там работают системы противовоздушной обороны. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате ночной атаки 2 сентября в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов.
«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачёва и Ерёменко», — написал он в Telegram-канале.
На место происшествия уже выехали оперативно-спасательные службы региона. По предварительной информации, люди не пострадали. Местные власти уточняют детали последствий.
Как сообщал Life.ru, атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ отражали над Таганрогом и пригородами Ростова-на-Дону. Жители слышали около десятка взрывов и наблюдали в небе яркие вспышки.