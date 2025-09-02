Не менее 8 взрывов прогремело над Таганрогом и Ростовом-на-Дону, работает ПВО

Над Таганрогом и пригородами Ростова-на-Дону силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает SHOT .

Местные жители слышали от пяти до восьми взрывов, а в небе наблюдали яркие вспышки. Официальной информации не поступало.